Haber Giriş: 12 Nisan 2022 Salı 09:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale'de 138 şişe kaçak içki ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Çanakkale'de düzenlenen operasyonda, 138 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şubesi ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla mücadele çalışması kapsamında il merkezinde şüpheliler G.Ö. ve A.A'nın aracına operasyon düzenledi.
Operasyonda 138 şişe içinde viski, rakı, votka, cin ve likör ele geçirildi.
Şüpheliler savcılık talimatıyla serbest bırakılırken haklarında 5607 sayılı kanuna muhalefetten işlem yapıldı.
Etiketler: Kaçakçılık Kaçak İçki
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