Barçın, Manyas Gençlik Merkezi Has Oda'da düzenlenen iftarda, Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazanan kız güreş takımı sporcularını kutlayarak madalyalarını taktı.

Şampiyonada başarılar dileyen Barçın, belediye olarak sporcuların her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Öğrenciler ve sporcular da Barçın'a teşekkür etti.

Programa, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Kudret Eğen, gençlik liderleri Fatih Özel ve Erdi Genç, güreş antrenörü Hakan Temel ile yardımcı antrenör Hasan Hüseyin Gür katıldı.