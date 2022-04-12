Haber Giriş: 12 Nisan 2022 Salı 04:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da demir yüklü tır devrildi
[Fotoğraf: AA ]
Bursa'nın İznik ilçesinde, hareket halindeki bir tırın devrildiği ve motosikletle seyreden bir kişinin tırın altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Samet B. idaresindeki demir yüklü tır, çevre yolu Topkapı mevkiinde sürücüsünün aracın hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Bu sırada karşı yönden gelen motosiklet sürücüsü ise devrilen tırın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Samet B'yi İznik Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Bursa Trafik Kazası
Son Haberler
- 05:15
- 04:52
- 04:49
- 04:40
- 04:33
Sıradaki Haber
Sakarya’da bir çocuk av tüfeğiyle kazara ağabeyini vurdu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz