Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl jandarma Komutanlığı Trafik timleri tarafından kent genelinde, emniyet kemeri denetimi yapıldı.

Can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi amacıyla gerçekleştirilen uygulamada, 2 bin 569 araç kontrol edildi.

Denetimlerde, 21 araca 15 bin 10 lira para cezası uygulandı, 8 araç trafikten men edilirken 1 sürünün belgesinin de geçici olarak alındığı belirtildi.