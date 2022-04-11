Haber Giriş: 11 Nisan 2022 Pazartesi 18:55Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Nehre atlayan kadını ekipler kurtardı
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Filyos Nehri’ne atlayan kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtardı.
Çaycuma Pazaryerinin arkasından Filyos Nehri’ne atlayan kadını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Suya atlayan kadın bir süre sonra gözden kayboldu. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Nehirde sürüklenen Ç.K. için dalgıç ekip kurtarma çalışması yaptı.
İtfaiye ekiplerince yarı baygın halde sudan çıkarılan kadın Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Etiketler: Zonguldak
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