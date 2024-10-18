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Güncel
AA 18.10.2024 12:49

Uşak'ta bazı sürücü kurslarına yönelik rekabet soruşturması sonuçlandı

Rekabet Kurulu, bazı sürücü kurslarına yönelik rekabet soruşturması kapsamında, True Özel Araştırma ve Danışmanlık Ticaret Sanayi Ltd. Şti'ye 40 bin 366 lira idari para cezası kesilmesini kararlaştırdı.

Uşak'ta bazı sürücü kurslarına yönelik rekabet soruşturması sonuçlandı

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, kurulun, Uşak'ta sürücü adaylarına yönelik öğretim hizmeti sunan bazı teşebbüslerin fiyat tespiti yapmak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiasıyla yürüttüğü soruşturma sonuçlandı.

Söz konusu soruşturma 12 teşebbüs bakımından uzlaşmayla sonlandırıldı. Soruşturma süreci devam ederken True Özel Araştırma ve Danışmanlık Ticaret Sanayi Ltd. Şti unvanlı teşebbüsün fiyat tespiti yapmak suretiyle kanunu ihlal ettiğine karar verildi.

Bu kapsamda kurul, teşebbüse 40 bin 366 lira idari para cezası uyguladı.

Öte yandan, kurul, Mir İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Sürücü Kursu İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti'nin "Kartellerin Ortaya Çıkarılması Amacıyla Aktif İşbirliği Yapılmasına Dair Yönetmelik"ten yararlanmak üzere yaptığı başvuruya ilişkin de geçmiş kararlarını dikkate alarak teşebbüse idari para cezası verilmesine gerek olmadığı kararına vardı.

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Uşak Rekabet Kurulu
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