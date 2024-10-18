Çok Bulutlu 10.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 18.10.2024 11:21

Gümüşhane'de ilk kez yapılan operasyonla 72 yaşındaki hastaya kalıcı kalp pili takıldı

Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde ilk defa kalıcı kalp pili operasyonu gerçekleştirildi.

Gümüşhane'de ilk kez yapılan operasyonla 72 yaşındaki hastaya kalıcı kalp pili takıldı

Şiran ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki Hayriye Şeker, kalp ritim bozukluğu nedeniyle baygınlık geçirmesi üzerine Kelkit Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Buradaki ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Şeker'e, kalıcı kalp pili takılmasına karar verildi. Kardiyoloji bölümünden Uzman Dr. İlkin Guliyev ve ekibinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonla Şeker'e kalıcı kalp pili takıldı.

Uzman Dr. İlkin Guliyev, Gümüşhane gibi küçük şehirlerde kalp pili operasyonu yapılmasının çok değerli olduğunu söyledi.

"Başarıyla işlemimiz bitti" 

Bu işlemin genellikle büyükşehirlerdeki hastanelerde yapıldığını belirten Guliyev, kalıcı kalp pili takılan hastanın belli aralıkla kontrol edilmesi gerektiğini, bu nedenle hastanın sık sık kontroller için hastaneye geleceğini ifade etti.

Guliyev, yapılan işlemin riskli olduğunu kaydederek, "Şükür herhangi bir sıkıntımız olmadı. Başarıyla işlemimiz bitti." dedi.

Hayriye Şeker ise sadece bayıldığını hatırladığını, gözünü Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde açtığını anlattı.

Şeker, "Her şeyimle ilgilendiler. Allah yüz bin kere razı olsun. Şu an iyi hissediyorum. Yaralarımdan dolayı biraz ağrılarım var. Bu kadar da olur. Çok şükür halimize." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Gümüşhane
Sıradaki Haber
Afyonkarahisar'da kask farkındalığı etkinliği düzenlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:33
Bakan Göktaş: Muhtarlar, kadına ve çocuğa yönelik şiddetle mücadelede önemli role sahip
13:26
Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu: Hedefimiz Türkiye'ye daha fazla yatırım kazandırmak
13:16
Orta Karadeniz'in iç kesimleri için 'zirai don' uyarısı
13:13
Borsa günün ilk yarısında geriledi
13:19
Gündüz kuşağı programları için yayın etik ilkeleri belirlendi
13:01
BM Komisyonu: Tüm ülkeler, İsrail'in Filistin'deki yasa dışı varlığını sonlandırmakla yükümlü
Konya'da suları çekilen gölde balıkçı tekneleri karaya oturdu
Konya'da suları çekilen gölde balıkçı tekneleri karaya oturdu
FOTO FOKUS
Antik kentin 45 yıllık çobanı: Yörük Fatma
Antik kentin 45 yıllık çobanı: Yörük Fatma
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ