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Güncel
AA 18.10.2024 11:12

AFAD'ın arama kurtarma ekipleri eğitimlerini Munzur Çayı'nda alıyor

Tunceli'deki Munzur Çayı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında görevli arama kurtarma personellerinin eğitim sahasına dönüştü.

AFAD'ın arama kurtarma ekipleri eğitimlerini Munzur Çayı'nda alıyor

Kentin Ovacık ilçesindeki Ziyaret köyünde kaynağı bulunan Munzur Çayı, yaklaşık 60 kilometrelik akışının sonunda Uzunçayır Baraj Gölü'ne karışıyor.

Kentteki tarım alanlarının sulamasında önemli yere sahip çayda, AFAD tarafından hazırlanan program kapsamında yılın belirli dönemlerinde arama kurtarma ekipleri zorlu eğitimlerden geçip tatbikat yapıyor.

AFAD'ın hazırladığı program kapsamında Ankara, Şanlıurfa, Sivas, Van, Çankırı, Bingöl, Yozgat ve Bitlis'ten kente gelen ekipler, alanında uzman 11 eğitmenden teorik bilgiler aldı.

Daha sonra uygulamalı eğitimlere geçen ekiplere, Munzur Çayı'nın Mavi Köprü ile Pilvenk köyü mevkisinde ilk yardım, ekipman kullanımı, temel su güvenliği, boğulma olaylarına müdahale yöntemleri, su üstünde arama ve kurtarma teknikleri gibi konularda ders verildi.

Debisi yüksek çayın akıntısına yüzerek göğüs geren ekipler, bot kullanmayı öğrenmek amacıyla da Siliç Köprüsü'nden Miskisağ mevkisine kadar rafting yapıp tahliye gerçekleştirdi.

Yaklaşık 80 personelin katıldığı eğitimlerle olası vakalara hızlıca müdahale edilmesi hedefleniyor.

"Suya karşı olan korkularını yeniyorlar"

Su üstü eğitim koordinatörü Atilla Çağlar, sel ve boğulma vakaları gibi su üstünde yaşanabilecek olaylara karşı kapasitesi yüksek personel yetiştirmeye çalıştıklarını söyledi.

Tunceli'deki akarsuların su üstü eğitimlerine elverişli olduğunu belirten Çağlar, şöyle konuştu:

"Munzur Çayı'nın debisi her mevsim yüksek olduğu için burayı tercih ettik. Birinci seviye su üstü eğitimi 1 haftalık bir süreci kapsıyor. Bu süreçte suya giriş teknikleri, personelin imkan ve kabiliyeti, sudaki engellerden aşma, rafting botu kullanma eğitimi veriliyor. Daha sonra yapılacak sınavla başarılı olanlar su üstü personeli olarak görev alıyor."

Çağlar, eğitimlerin personellerin özgüvenine katkı sunduğunu dile getirerek, "Arama kurtarma ekipleri suya karşı olan korkularını yeniyor ve her türlü kurtarma operasyonlarını yapabilecek kabiliyete sahip oluyorlar." ifadelerini kullandı.

AFAD'ın arama kurtarma ekipleri eğitimlerini Munzur Çayı'nda alıyor

"Bu tarz eğitimlerin bizleri ileri seviyeye taşıyacağına inanıyoruz"

Arama kurtarma teknisyeni Özgür Aydoğdu da 2013 yılından beri AFAD bünyesinde Tunceli'de görev yaptığını belirtti.

Son dönemlerde su altı ve su üstünde yaşanan birçok vakaya müdahale ettiklerini anlatan Aydoğdu, "Bundan kaynaklı eksikliklerimizin ortaya çıktığını gördük. Su üstünde doğru müdahale teknikleri, halat atıp kazazedeyi bulunduğu yerden çıkarmak ve kendi emniyetimizi alarak nasıl sağlıklı bir şekilde kurtarma yapacağımızı öğrendik." dedi.

Eğitimlerin kendilerine çok şey kazandırdığını vurgulayan Aydoğdu, "Su üstü eğitimleri özellikle ilimiz için de büyük bir avantaj sağladı. Çünkü son dönemlerde su üstü vakalarımız bir hayli çoğaldı. Bu tarz eğitimlerin bizleri ileri seviyeye taşıyacağına inanıyoruz." diye konuştu.

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