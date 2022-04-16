Haber Giriş: 16 Nisan 2022 Cumartesi 16:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uşak'ta aranan 61 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Uşak'ta aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda 61 kişi yakalandı.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 8-15 Nisan 2022 tarihleri arasında kent genelinde aranan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda yakalanan 61 kişiden 45'i işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. 16'sı ise serbest bırakıldı.
Etiketler: Uşak Polis Emniyet Genel Müdürlüğü
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