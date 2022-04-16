Haber Giriş: 16 Nisan 2022 Cumartesi 16:38Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kayseri'de 'toz taşınımı' ve fırtına uyarısı
[Fotoğraf: İHA]
Meteoroloji Kayseri'de Afrika üzerinden toz taşınımı beklendiği bildirilerek vatandaşlar; ulaşımda aksamalar, çığ tehlikesi, görüş mesafesinde düşme, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı uyarıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Kayseri'de Afrika üzerinden toz taşınımı beklendiği bildirilerek vatandaşlar; ulaşımda aksamalar, çığ tehlikesi, görüş mesafesinde düşme, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı uyarıldı.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; `İl genelinde Pazar günü Afrika üzerinden toz taşınımı beklenmektedir. Pazartesi günü rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli yer yer fırtına şeklinde eseceği beklendiğinden oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunmalıdır` denildi.
Etiketler: Kayseri Fırtına Toz Taşınımı Meteoroloji
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