Haber Giriş: 16 Nisan 2022 Cumartesi 16:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Ortaca ilçesinde motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.
Bayramcan Yiğit idaresindeki plakasız motosiklet, Ortaca-Dalyan yolu sanayi sitesi itfaiye kavşağında, Rıza K. yönetimindeki 48 FR 474 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada savrulan motosikletten düşen motosiklet sürücüsü Yiğit, kafasını kaldırıma çarparak yaralandı.
Yiğit, kaza yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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