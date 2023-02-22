Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba 11:03Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Uşak’ta aranan 48 şüpheli tutuklandı
Uşak’ta polis ekipleri tarafından yakalanan 69 şahıstan 48’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Uşak’ta İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz hafta içerisinde yaptıkları uygulamada 28 bin 212 şahsın Genel Bilgi Toplama sorgulamasını yaptı. Sorgulanan şahıslardan 69’unun arandığı tespit edildi.
Aranması bulunan şahıslara gerekli işlemler yapılırken, 48 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: Uşak
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