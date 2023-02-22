Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba 10:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt'te jandarmadan depremzede çocuklar için etkinlik
Siirt'te depremzede çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik koordinasyonunda çeşitli kurumlarca depremzede ailelerine yönelik gıda, giyim ve barınma destekleri sürüyor.
İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, Valilik tarafından Esma Han Sultan Kız Öğrenci Yurduna yerleştirilen deprem mağduru aileleri ziyaret etti.
Ekipler, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce görevlendirilen öğretmenler eşliğinde çocuklara yönelik etkinlik yaptı.
Etiketler: Deprem Kahramanmaraş Siirt
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