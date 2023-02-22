Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba 10:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çorum'da evde çıkan yangında bir kişi yaralandı
Dodurga ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi yaralandı, bir kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.
Doğu Mahallesi Atatürk Caddesi'nde Abdullah İ.'ye ait 3 katlı binanın zemin katında kiracı Sefa Ö.'nün evinde yangın çıktı.
Bina sahibinin ihbarı üzerine eve itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın nedeniyle elinde ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Sefa Ö. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dodurga Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Dumandan etkilenen Abdullah İ. de tedavi altına alındı.
Öte yandan Dodurga Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
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