Bozkul, deprem bölgesindeki vatandaşlara destek olmak amacıyla umre ziyaretini iptal edip, biriktirdiği 40 bin lirayı Soğucak Köyü Muhtarı Durmuş Çatak ile bankaya giderek AFAD hesabına yatırdı.

Bayram Bozkul, depremde zarar gören vatandaşlara "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.