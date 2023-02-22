Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba 10:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkaleli Bayram dede biriktirdiği umre parasını depremzedeler için bağışladı
Çanakkale'nin Yenice ilçesi Soğucak köyünde ikamet eden 73 yaşındaki Bayram Bozkul, umre için biriktirdiği parayı deprem bölgesinde kullanılmak üzere AFAD'a bağışladı.
Bozkul, deprem bölgesindeki vatandaşlara destek olmak amacıyla umre ziyaretini iptal edip, biriktirdiği 40 bin lirayı Soğucak Köyü Muhtarı Durmuş Çatak ile bankaya giderek AFAD hesabına yatırdı.
Bayram Bozkul, depremde zarar gören vatandaşlara "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.
Etiketler: Çanakkale Deprem Kahramanmaraş
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