Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe 10:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uşak'ta 28 milyon 320 bin makaron ele geçirildi
[Fotograf: AA]
Uşak'ta polis ekiplerince durdurulan iki tırda 28 milyon 320 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Uşak-Ankara kara yolunda iki tırı durdurdu.
Yapılan aramada tırlarda 28 milyon 320 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi.
Polis ekiplerince makaronlara el kondu. 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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