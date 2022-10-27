İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Uşak-Ankara kara yolunda iki tırı durdurdu.

Yapılan aramada tırlarda 28 milyon 320 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Polis ekiplerince makaronlara el kondu. 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.