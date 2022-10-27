Bir süredir dar bantta yatay hareket eden dolar/TL, dün de bu seyrine devam ederek günü 18,6049 ile önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinden tamamladı.

Dolar/TL, bugüne de yatay başlamasının ardından saat 10.05 itibarıyla 18,6090 ile dünkü kapanış seviyesinin hemen üzerinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 azalışla 18,7170'ten, sterlin/TL yüzde 0,3 düşüşle 21,5930'dan satılıyor.

Dolar endeksi, 109,5 ile 20 Eylül'den bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından 109,8'de dengelendi. Dün 3 hafta aranın ardından 1 kritik eşiğini aşan avro/dolar paritesi ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2'lik azalışla 1,0060 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, küresel çapta resesyon kaygılarının derinleştiğini belirterek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif faiz artırımları sürecinde sona yaklaşıldığı umutlarının da arttığını söyledi.

Bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ve sonrasında ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının yatırımcıların odağında bulunduğunu aktaran analistler, faizlerde 75 baz puanlık artırıma gitmesi beklenen Banka'nın gelecek döneme ilişkin vereceği mesajların döviz piyasalarının seyrinde etkili olabileceğini kaydetti.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun açıklayacağı Enflasyon Raporu'nun takip edileceğini belirterek, veri gündeminde ise ABD'de büyüme, dayanıklı mal siparişleri ve haftalık işsizlik maaşı başvurularının öne çıktığını, teknik açıdan dolar endeksi için 109,3'ün destek, 110,5 ve 111,7 seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.