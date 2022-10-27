Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe 10:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da uyuşturucu operasyonu
[Fotograf: AA]
Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışma kapsamında Yeni Mahalledeki A.H'nin ikametine operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada, 352,25 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, 14 bin lira ile bir miktar döviz ele geçirildi.
Polis, adresteki A.H, Y.A, M.H. ve M.H'yi gözaltına aldı.
Etiketler: Uyuşturucu
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