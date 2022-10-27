Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe 09:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde bir haftada 594 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli'nde bir haftada, yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 594 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 14-20 Ekim tarihlerinde il genelinde düzensiz göçle mücadele kapsamında çalışma yaptı.
Ekipler, yaptıkları denetimlerde 594 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yabancı uyruklular işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheli hakkında işlem başlatıldı, 11 araca el konuldu.
Etiketler: Kırklareli Düzensiz Göçmenler Kaçakçılık
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