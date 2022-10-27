İl Emniyet Müdürlüğünce, 24 Ekim'de Korukent Mahallesi'ndeki Mersin Oto Galericiler Sitesi'nde 2 kişinin yaralandığı 3 zanlının gözaltına alındığı silahlı çatışmayla ilgili 25 Ekim'de iki suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 8'e yükseldi.

Şüphelilerden biri, emniyetteki sorgusunun ardından salıverildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan C.Ö, Y.T, İ.N. ve E.O, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, V.A. ve Y.E. "ev hapsi" tedbiriyle serbest bırakıldı.

Saldırıda yaralanan zanlılardan S.E'nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü, firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Olay

Mersin Oto Galericiler Sitesi'nde, 24 Ekim'de iki grup arasında silahlı çatışma çıkmış, 2 kişinin yaralandığı çatışma sonrası 3 zanlı gözaltına alınmıştı. Olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansımıştı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan geniş çaplı çalışmada, olaya karışan iki suç örgütü mensuplarının yasa dışı bahis ve dolandırıcılık yaptıkları, suçtan elde edilen paraların paylaşımından kaynaklı anlaşmazlık üzerine de silahlı çatışmanın yaşandığı belirlenmişti.

İki suç örgütüne yönelik 25 Ekim'de düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalanmış, 4 ruhsatsız tabanca ile 57 fişek ele geçirilmişti.