İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, ilçedeki uygulama noktasında durdurdukları araçta arama yapan görevliler, 42 kilo 600 gram takoz esrar ve 4 kilo 800 gram afyon sakızı ele geçirdi.

Sürücü hakkında adli soruşturma başlatıldı.