Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe 09:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Soyu tehlikede olan sakallı akbaba görüntülendi
[Fotograf: AA]
Soyu tehdit altında olan türlerden sakallı akbaba, Iğdır'da kayalık alanda görüntülendi.
Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğince (IUCN) soyu tükenme riskiyle karşı karşıya olan hayvanlara yönelik yapılan çalışmada kırmızı listeye alınan sakallı akbaba, Iğdır'da da yaşıyor.
Genellikle dağlık yamaçlarda süzülürken ve dönerek yükselirken görülen bu tür, zaman zaman çift halde de kanat çırpıyor.
Sakallı akbaba, yaşam alanı olarak ise ıssız dağları ve kayalık vadileri seçiyor.
Etiketler: Iğdır
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