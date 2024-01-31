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Güncel
İHA 31.01.2024 19:15

Uşak Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden şap aşısı uyarısı

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayvan hastalıklarıyla mücadele kapsamında şap hastalığına karşı her yıl düzenli olarak yapılan şap aşılama programının başladığını belirtti.

Uşak Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden şap aşısı uyarısı

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayvan hastalıklarıyla mücadele kapsamında şap hastalığına karşı her yıl rutin olarak 2 doz uygulanan aşı sayısını bu yıl ilk kez 3’e çıkartıldığını belirterek aşılama programı kapsamında 29 Ocak-31 Mart 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan ilk doz için üreticilerden aşı bedeli alınmayacağını duyurdu.

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada;

“Şap hastalığına karşı etkin mücadelemiz devam ediyor. Her yıl rutin 2 doz uygulanan aşı sayısını bu yıl 3 doza çıkartacak; ilk dozu 29 Ocak-31 Mart tarihlerinde aşı bedeli almadan uygulayacağız. Şap Aşılama Kampanyası’nda hayvanlarınızın aşılarını yaptırmayı unutmayın.” ifadelerini kullandı. 

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