Uşak Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden şap aşısı uyarısı

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayvan hastalıklarıyla mücadele kapsamında şap hastalığına karşı her yıl rutin olarak 2 doz uygulanan aşı sayısını bu yıl ilk kez 3’e çıkartıldığını belirterek aşılama programı kapsamında 29 Ocak-31 Mart 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan ilk doz için üreticilerden aşı bedeli alınmayacağını duyurdu.



Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada;



“Şap hastalığına karşı etkin mücadelemiz devam ediyor. Her yıl rutin 2 doz uygulanan aşı sayısını bu yıl 3 doza çıkartacak; ilk dozu 29 Ocak-31 Mart tarihlerinde aşı bedeli almadan uygulayacağız. Şap Aşılama Kampanyası’nda hayvanlarınızın aşılarını yaptırmayı unutmayın.” ifadelerini kullandı.