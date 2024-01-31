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Güncel
İHA 31.01.2024 18:49

Gediz’de hurdalıkta çıkan yangın hasara neden oldu

Kütahya’nın Gediz ilçesinde çıkan yangında maddi hasar oluştu. Yangın Gediz Sanayi Sitesinde bulunan hurda deposunda meydana geldi.

Gediz’de hurdalıkta çıkan yangın hasara neden oldu

Gediz Sanayi Sitesinde hizmet veren Hurdacı Z.M. havanın aşırı soğuk olması nedeniyle ısınmak için varilde ateş yaktı.

Bir süre bu ateşle ısınan Z.M. hurdalıkta bulunan ofisine gitti. O sırada varilde yanan ateşten rüzgarın etkisiyle savrulan kıvılcımlar hurdalıkta bulunan ve preslenmiş karton kutulara sıçradı. Kıvılcımlar nedeniyle alev alan karton hurdalar bir anda etrafında bulunan diğer presli hurdalara sıçrayarak alevlerin çoğalmasına sebep oldu.

İşyeri sahibi Z.M.'nin müdahale etmesine rağmen alevler yükselerek etrafta bulunan hurda pres makinelerini tutuşturdu. Çevredekilerin ihbarı ile Gediz İtfaiye ekipleri yangın mahalline gelirken yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Soğutma çalışmalarının ardından yanmayan hurda malzemeler kurtarılırken, 2 adet hurda pres makinesi yanarak büyük hasar oluştuğu görüldü. Yangınla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı. 

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