Tokat'ta kaza yapan araçta sıkışan yaralı sürücüyü itfaiye kurtardı

Niksar'dan Erbaa yönüne stikametine giden Halil Alperen Y. yönetimindeki otomobil ile aynı istikametteki İbrahim D.'ın kullandığı kamyon çarpıştı.
Kazada yaralanan otomobil sürücü Halil Alperen Y., aracında sıkıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yaralı sürücüyü yaklaşık 35 dakikalık çalışmanın ardından sıkıştığı yerden çıkardı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün durumun iyi olduğu bildirildi.