Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında kağıt, karton, plastik, şişe, atık pil, atık yağ ve metal malzemelerin toplanıp geri dönüşüme gönderilmesi için 8 mahallede "Mobil Atık Getirme Merkezi" oluşturuldu.

Atıkların toplanması amacıyla hazırlanan konteynerler, Bölme, Kemalöz, Aybey, Cumhuriyet, Atatürk, Sarayaltı, Ünalan ve Karaağaç mahallelerine konuldu.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, "Sıfır Atık Projesi kapsamında çalışmalarımızı daha da yaygınlaştıracağız. Daha temiz çevre ve daha sistemli bir geri dönüşüm organizasyonu elde etmeyi hedefliyoruz. İnşallah hedeflediğimiz noktaya kısa sürede varacağız. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.