Haber Giriş: 21 Şubat 2022 Pazartesi 10:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da evinde çıkan yangında işitme engelli kadın yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde evinde çıkan yangında yaralanan işitme engelli kadın hastaneye kaldırıldı.
İlyaslar Mahallesi'nde yaşayan S.O'nun (70) evinde ilk belirlemeye göre tüplü televizyonun alev alması sonucu yangın çıktı.
İtfaiyenin söndürdüğü yangında vücudunda yanıklar oluşan S.O, ambulansla Kırkağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
S.O'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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