İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışmada "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan aranan A.K'nin Cumhuriyet Mahallesi’nde saklandığını tespit etti.

Hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hakkında kesinleşmiş 11 yıl 9 ay hapis cezası olan A.K, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.