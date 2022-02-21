Yağışlı hava yeni haftada yurt genelinde etkili olacak. Sıcaklığın azalmasıyla birlikte iç kesimlerde karla karışık yağmur da görülecek.

Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hafta başından itibaren yağışların 1 hafta boyunca yurt genelinde yer yer etkili olacağını söyledi.

"Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgesi’nin iç kesimlerinde yağışlar göreceğiz. Genellikle hafif şekilde. Akdeniz Bölgesi’nde orta kuvvetli diyebiliriz."

Kar yağışı da bekleniyor

Salı ve çarşamba gününden sonra ise kuvvetli yağışlar bekleniyor. Cengiz Çelik, yağışlarla ilgili şu bilgileri verdi:

"Bu yağışlar özellikle batı ve güney bölgelerimizde zaman zaman kuvvetli olacak. Geneli yağmur şeklinde, yağmur ve sağanak şekilde görülecek. Perşembe günü için sıcaklığın biraz düşmesi ile birlikte iç kesimlerdeki yağışlar da yine karla karışık yağmur ve kar yağışına dönüşecek gibi görünüyor."

Üç büyükşehirde hava durumu

Pazartesi günü İstanbul ve Ankara için yağış beklenmiyor. Ancak salı gününden sonra hem İstanbul hem Ankara'da 4 gün boyunca yağış görülecek.

İzmir'de ise yarından itibaren 4 gün boyunca aralıklarla yağmur devam edecek.