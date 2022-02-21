Haber Giriş: 21 Şubat 2022 Pazartesi 10:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de kaybolan taksicinin İzmir’de ölü bulunmasıyla ilgili yakalanan şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kaybolan 55 yaşındaki taksici Atilla Bahçeci’nin İzmir'in Dikili ilçesinde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli F.Y. (26) adliyeye sevk edildi.
F.Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 18 Şubat’tan beri aranan Atilla Bahçeci, dün Dikili ilçesindeki ıssız bölgede park edilmiş otomobilinin bagajında ölü bulunmuş, ön incelemede bıçakla öldürüldüğü belirlenmişti. Birçok suçtan kaydı bulunan F.Y, Balıkesir'in Edremit ilçesinde gözaltına alınmış, işlemleri için Dikili ilçesine getirilmişti.
Etiketler: İzmir Jandarma Genel Komutanlığı
Sıradaki Haber
Göztepe ile karşılaşacak Galatasaray İzmir'e geldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz