Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli F.Y. (26) adliyeye sevk edildi.

F.Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 18 Şubat’tan beri aranan Atilla Bahçeci, dün Dikili ilçesindeki ıssız bölgede park edilmiş otomobilinin bagajında ölü bulunmuş, ön incelemede bıçakla öldürüldüğü belirlenmişti. Birçok suçtan kaydı bulunan F.Y, Balıkesir'in Edremit ilçesinde gözaltına alınmış, işlemleri için Dikili ilçesine getirilmişti.