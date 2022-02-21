Haber Giriş: 21 Şubat 2022 Pazartesi 10:00Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tekirdağ'da 75 bin kaçak makaron ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA]
Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda durdurulan şüpheli bir araçta yapılan aramada, 75 bin adet bandrolsüz dolu makaron ele geçirildi.
Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda durdurulan şüpheli bir araçta yapılan aramada, 75 bin adet bandrolsüz dolu makaron ele geçirildi.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğünce kaçakçılık suçlarının önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada, 75 bin adet bandrolsüz dolu makaron ele geçirildi.
Olayla ilgili şüpheli 2 şahıs hakkında 5607 SKM suçundan işlem yapıldı.
Etiketler: Kaçakçılık Tekirdağ
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