Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir haftada gerçekleştirdikleri operasyonlarda 5 kilo 779 gram eroin, 17,61 gram sentetik uyuşturucu, 2,1 gram esrar ve 122 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Operasyonlarda 27 şüpheli gözaltına alındı.