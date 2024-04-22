Ürdün, Gazze'ye 52 kamyon insani yardım malzemesi gönderdi

Ürdün ordusundan yapılan açıklamaya göre, yardımlar Haşimi Ürdün Hayır Kurumu ile yapılan koordinasyonla gerçekleştirildi.

Haşimi Ürdün Hayır Kurumu ile koordineli gönderilen 51 kamyonda, Gazze halkının ihtiyaçları gereği gıda ve yardım malzemelerinin bulunduğu ve bunların Gazze halkına ilgili kurumlar üzerinden dağıtılacağı aktarıldı.

Açıklamada yardım konvoyunun hangi sınırdan geçiş yaptığına ilişkin bilgi verilmezken yayınlanan görüntülerde, yardım kamyonlarının işgal altındaki Batı Şeria'ya sınır olan Kral Hüseyin Köprüsü üzerinden geçiş yaptığı anlaşıldı.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini de engelleyerek halkı açlığa mahkum ettiği 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), 10 Mart'taki açıklamasında, İsrail'in 17 yıldır kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde "açlığın her yerde olduğunu" belirtmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685’i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 97 Filistinli öldürüldü, 76 bin 980 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.