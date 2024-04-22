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Güncel
AA 22.04.2024 17:41

Siirt'te afetlere karşı bilgilendirme eğitimi verildi

Siirt AFAD İl Müdürlüğünce çocuk ve yetişkinlere yönelik afetlere karşı bilgilendirme eğitimi verildi.

Siirt'te afetlere karşı bilgilendirme eğitimi verildi

AFAD gönüllüleri, Valilik himayesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki kitap fuarında stant açtı, acil durumlarda alınması gereken tedbirleri anlattı.

AFAD İl Müdürlüğü kurtarma personeli ve eğitmen Kazım Gül, afet öncesinde, afet sırasında ve sonrasında alınması gereken tedbirlere yönelik bilgilendirme yaptıklarını söyledi.

AFAD tarafından çocuklara yönelik hazırlanan el kitaplarının dağıtıldığını ifade eden Gül, 17 Nisan'dan bu yana açılan standı çok sayıda kişinin ziyaret ettiğini belirtti.

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