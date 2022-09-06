Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı 17:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ulus Kaymakamı Kılıç'tan sağanaktan etkilenen bölgelerde inceleme
[Fotograf: AA]
Ulus Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç, ilçede sağanaktan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu.
İlçe merkezi, Abdipaşa beldesi ile Eldeş, Eseler, Küllü ve Aşağıemirce köylerini ziyaret eden Kılıç, sağanaktan etkilenen alanları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.
Kılıç, yaşanan afetin ardından devletin tüm birimleriyle koordineli şekilde seferber olduğunu söyledi.
Vatandaşların problemlerini en kısa sürede çözmek için yerinde inceleme yaptıklarını anlatan Yıldız, "Devletimizin tüm imkanlarını kullanarak vatandaşlarımızın yaralarını en kısa sürede sarmaya gayret gösteriyoruz. Bir daha da yaşanmamasını umut ediyoruz" dedi.
Etiketler: Sağanak
Son Haberler
- 17:22
- 17:15
- 17:09
- 17:11
- 17:14
Sıradaki Haber
Ilgar çiçekleri sonbaharda açtı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz