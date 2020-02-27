Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen törende, kursu başarıyla tamamlayan 13 kadın kursiyere sertifikaları Kaymakam Muhammed Burak Akköz, tarafından verildi.

Akköz, yaptığı konuşmada, "Kadınlarımız için açılan kursları önemsiyorum. Kaymakamlık olarak meslek edindirme kursların gereken desteği veriyoruz. Bundan sonrada vermeye devam edeceğiz. Sizden isteğim bu çalışmalara evlerinizde de devam edin. Ailenize maddi katkı sağlayın." dedi.