Alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Güblüce köyünde sahte içki yapıldığı ihbarını aldı.

Düzenlenen operasyonda 22 litre sahte içki ile içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.