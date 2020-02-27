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Tokat'ta 22 litre sahte içki ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Tokat'tın Zile ilçesinde 22 litre sahte içki ele geçirildi.
Alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Güblüce köyünde sahte içki yapıldığı ihbarını aldı.
Düzenlenen operasyonda 22 litre sahte içki ile içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
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