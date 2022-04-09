Ukrayna'nın AB üyeliği yolunda süreç hızlandırılacak. Açıklama AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'den geldi.

Leyen, Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşmesinin ardından konuştu.



"Ukrayna'nın savaşı, bizim savaşımızdır" ifadesini kullanarak AB üyeliği yolunda Kiev'in yanında olduklarını dile getirdi.

Ukrayna'nın Avrupa ailesine ait olduğunu vurgulayan Leyen, "Bugünkü mesajım net. Talebinizi yüksek sesle ve net bir şekilde duyduk. Ve bugün size ilk olumlu cevabı vermek için buradayız. AB'ye giden yolunuz burada başlıyor" dedi.

Anket teslim edildi, ek yardım teklifi yolda

Leyen Zelenskiy’e, Avrupa Birliği’ne girişin ilk adımı olan anketi teslim etti. Zelenskiy, bir hafta içinde anketi doldurup geri vereceklerini açıkladı.



Leyen ayrıca Ukrayna'ya 500 milyon euro ek yardım teklif edileceğini duyurdu.