Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi 13:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tuzla'da geri dönüşüm tesisinde yangın
[Fotograf: AA]
Tuzla'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın nedeniyle tesiste hasar meydana geldi.
Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi Çevre Sokak'ta bulunan bir geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın nedeniyle geri dönüşüm tesisinde hasar meydana geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Etiketler: Geri Dönüşüm İstanbul Yangın
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