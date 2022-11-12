Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi Çevre Sokak'ta bulunan bir geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın nedeniyle geri dönüşüm tesisinde hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.