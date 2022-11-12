Bağlar Mahallesi'nde Yıldıray Gevancı (36) ile R.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.K, Gevancı'yı bıçakladı.

Ağır yaralanan Gevancı, sağlık ekiplerince kaldırıldığı özel hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan R.K, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.