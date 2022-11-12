Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi 01:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi
[AA (Arşiv)]
Mersin'in Tarsus ilçesinde arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi.
Bağlar Mahallesi'nde Yıldıray Gevancı (36) ile R.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.K, Gevancı'yı bıçakladı.
Ağır yaralanan Gevancı, sağlık ekiplerince kaldırıldığı özel hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olayın ardından kaçan R.K, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Etiketler: Mersin
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