Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma 17:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de uyuşturucu sattıkları iddia edilen 3 zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 1 ruhsatsız av tüfeği ile satışa hazır bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.
Etiketler: Osmaniye Uyuşturucu
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