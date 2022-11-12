Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi 12:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da kömür yüklü tır devrildi
[Fotograf: AA]
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde devrilen kömür yüklü tırın sürücüsü yaralandı.
S.D. idaresindeki kömür yüklü tır, Muratlı Caddesi'nde kavşaktaki bariyerlere çarptıktan sonra devrildi.
Kaza nedeniyle kömür çuvalları yola döküldü. Çevredekilerin ihbarı üzere kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Bir süre duran trafik akışı, kara yolunda temizlik yapılması ve tırın kaldırılmasının ardından normale döndü.
Etiketler: Tekirdağ Trafik Kazası
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