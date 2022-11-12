S.D. idaresindeki kömür yüklü tır, Muratlı Caddesi'nde kavşaktaki bariyerlere çarptıktan sonra devrildi.

Kaza nedeniyle kömür çuvalları yola döküldü. Çevredekilerin ihbarı üzere kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Bir süre duran trafik akışı, kara yolunda temizlik yapılması ve tırın kaldırılmasının ardından normale döndü.