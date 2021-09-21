Tuşba Belediyesi, geçimlerini tarım ve hayvancılıkla sağlayan vatandaşlara destek olmaya devam ediyor.

Bu kapsamda önceki yıllarda 10 bin ceviz ve badem fidanı ücretsiz olarak üreticilere verilmişti.

Dağıtılan fidanlarla kurulan "model ceviz-badem bahçeleri"nde ilk ürünlerin hasadına başlandı.

Belediye Başkanı Salih Akman, yaptığı açıklamada, fidan dağıtımının yanı sıra vatandaşlara budama tekniği dikim mesafesi, gübreleme, sulama, toprak işleme, hastalıkla mücadele ve meyve ağaçlarında bahar döneminde uygulanan kalem aşı yöntemleriyle ilgili eğitimler verdiklerini söyledi.

Sağlanan desteklerle oluşturulan meyve bahçelerinin geçim kapısı olduğunu belirten Akman, şunları kaydetti:

"Tarımsal üretim ve hayvancılık konusunda önemli bir yere sahip olan Tuşba'da vatandaşları buğday ve arpa yetiştiriciliğinin yanı sıra işçiliği daha az ve getirisi yüksek olan ürün yetiştiriciliğine özendiriyoruz. Tuşba'nın kalkınması ve gelişimindeki en büyük etken tarım sektöründeki çeşitlilik ve üretimdir. İlçede ürün çeşitliliğini artırmak ve tarımla uğraşan vatandaşlara öncülük etmek amacıyla başlattığımız 'model ceviz badem bahçesi' projesinin artık meyve verdiğini görüyoruz. Geçmiş yıllarda kırsal mahallelere kurduğumuz bahçelerde bu yıl ilk kez ürün alınmaya başladık."