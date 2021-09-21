Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Vezirköprü, Bafra, Çarşamba, İlkadım, 19 Mayıs, Salıpazarı, Atakum ve Alaçam ilçe jandarma komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda belirlenen 21 adrese, dedektör köpeği Tumba'nın da katılımıyla operasyon düzenlendi.

Ekipler, adreslerde yaptıkları aramada, 7 kilo 841 gram kubar esrar, 4 bin 165 kök kenevir bitkisi, 642 sentetik uyuşturucu hap, 425 gram sentetik uyuşturucu, 0,4 gram metamfetamin, tabanca ve av tüfeği ele geçirdi.

Operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alındı.