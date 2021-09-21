Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçede meydana gelen iş yerinden hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlatıldı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli K.D, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusundan sonra nöbetçi hakimliğe çıkarılan K.D. tutuklandı.