Haber Giriş: 21 Eylül 2021 Salı 14:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçede meydana gelen iş yerinden hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlatıldı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli K.D, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusundan sonra nöbetçi hakimliğe çıkarılan K.D. tutuklandı.
Sıradaki Haber
Üniversiteye başlayacak öğrenciler terminalde karşılandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz