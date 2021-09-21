ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'ndaki panele Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sıtkı İlkay, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Faik Bilgili, Kayseri Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan ile öğrenciler katıldı.

Prof. Dr. Faik Bilgili, panelin açılışında yaptığı konuşmasında Ahilik konusunun önemine dikkat çekerek, konuşmacılara teşekkür etti.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış da 2021 yılının Ahi Evran Yılı olarak ilan edilmesinin Ahi Evran ve Ahilik kültürünü anlamak ve anlatmak yolunda ayrı bir önem kazandığını belirtti.

Rektör Çalış, "Ahi Evran ve Ahilik bu topraklarda büyümüş ve gelişmiştir. Ahilik teşkilatının bu topraklarda doğmasından ne kadar gurur duysak azdır. Her yıl en az bu yıl olduğu kadar Ahi Evran'ı anıp, Ahi Evran ve Ahi Evran kültürünü anlamaya, anlatmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından panelde, İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Fatih Köksal, Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haşim Şahin, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlyas Gökhan ve ERÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Asuman Akdoğan, Ahi Evran ve Ahiliği anlattı.

Panel, plaket takdiminin ardından sona erdi.