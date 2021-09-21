Kaza, sabah saatlerinde, TEM Otoyolu Gebze gişeler mevkiinde meydana geldi. 34 COE 080 plakalı TIR, sürücüsü B.K.'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu A.İ. idaresindeki 58 YE 234 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı. TIR çarpışmanın etkisiyle devrildi. Kazada, TIR sürücüsü B.K. ve yanındaki diğer sürücü K.K. ile otobüsteki G.U. isimli yolcu yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil ekipleri yaralanan 3 kişiyi hastanelere kaldırdı. TIR olay yerine gelen vinçle yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.