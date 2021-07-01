Belediyeden yapılan açıklamaya göre, iki belediye arasındaki dayanışmanın artırılması amacıyla Van'a gelen Trabzon Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Murat Öztürk, Yapı ve Kontrol Şube Müdürü Akın Zafer Dileberoğlu, Etüd ve Projeler Şube Müdürü Ömer Çiçek ve diğer yetkililer, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman ve ilgili teknik personelle bir araya gelerek gerçekleştirilecek projelerle ilgili istişarede bulundu.

Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Trabzon ile kardeşlik temelinin, Çaykara ve Uzungöl ilçelerinde 1965 yılında meydana gelen heyelan nedeniyle mağdur olan 460 kişinin, Van'ın Özalp ilçesinin Dönerdere ve Emek mahallelerine yerleştirilmesiyle atıldığını söyledi.

Yarım asırdan fazla bir süredir Trabzonlularla iç içe yaşadıklarını belirten Akman, "Yıllardır bu topraklarda kardeşçe yaşayan bizler hısım ve akraba olmuşuz. Hayata geçirdiğimiz 'Kardeş Belediye Projesi'nin temelini yarım asır önce atmışız. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekilliği döneminde Van'a çok güzel hizmetler yaptı. İlçemizde güzel projeler hayata geçireceğiz." dedi.