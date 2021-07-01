Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de nüfus artışına paralel olarak başta tarım olmak üzere içme, kullanma ve sanayi sektöründeki su taleplerinde büyük artışın yaşandığına dikkati çekti.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün, su kaynaklarının korunması, yönetilmesi, geliştirilmesi ve gelecek nesillere eksiksiz olarak aktarılması maksadıyla projeler üreten ülkenin en büyük yatırımcı kuruluşlarından birisi olduğunu ifade eden Yıldız, 2021 yılının Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli tarafından "Su ve Sulama Hamle Yılı" olarak ilan edildiğini anımsattı.

Bu kapsamda bölgesel kalkınma projeleri olan GAP, KOP, DAP ve DOKAP başta olmak üzere özellikle sulama yatırımlarını hızlandırarak verimli toprakların bereketine bereket katmak için çalıştıklarını vurgulayan Yıldız, şunları kaydetti:

"DSİ olarak modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koymaktayız. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükseltiyor. Van ilimizde 120 bin dekar, Muş ilimizde 50 bin dekar, Bitlis ilimizde 15 bin dekar tarım arazisinde yapılan sulu tarım ile birlikte 2021 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 257 milyon lira katkı sağlanmasını hedefliyoruz. Çiftçilerimize bol ve bereketli bir sulama sezon dilerim. DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmekteyiz. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, modern sulama sistemlerinin yaygınlaşmasını ve özellikle de su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz."