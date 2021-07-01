Ülke genelinde başlatılan aşı seferberliği kapsamında kentteki hastaneler ve aile sağlık merkezlerinin yanı sıra kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların Kovid-19 aşılarının yapılması için çalışmalar sürüyor.

Muş'ta da Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan mobil ekipler, çeşitli nedenlerden dolayı aşıya ulaşamayan vatandaşların ayağına kadar giderek sağlık hizmetini kesintisiz sürdürüyor.

Bu kapsamda Hasköy ilçesine 15 kilometre uzaklıktaki Yerkaya köyüne giden Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri kapı kapı dolaşarak vatandaşları aşıladı.

Köylülerin birçoğunun süt sağmaya gittiğini öğrenen ekipler, muhtarla birlikte köye 2 metre uzaklıktaki yaylaya yürüyerek ulaştı. Ekipler burada berivanların (süt sağan kadın) ve yanlarındaki köylülerin aşısını yaptı.

"Her yere aşıyı ulaştıracağız

Hasköy Toplum Sağlığı Merkezi Sağlık Grup Başkanı Dr. İsmail Arslan, gazetecilere, her gün bir köye gidip ev ev dolaşarak aşılama yaptıklarını söyledi.

Aşı hizmetini vatandaşın ayağına kadar götürdüklerini belirten Arslan şöyle konuştu:

"Ekiplerle köye geldik ama bazı yerlere araba girmiyor. Biz de yürümek zorunda kaldık. Hizmeti insanlara ulaştırmak için her şeyi yaparız. Ekipmanlarımızla 2 kilometre patika yolu yürüdük. Koronavirüsün bitmesi için vatandaşlarımızın aşı yaptırması çok önemli. Elimizden geldiğince her yere aşıyı götüreceğiz ve insanlarımızı aşılayacağız. Bunun için en ücra köylere kadar gidip vatandaşlarımıza hizmet ediyoruz."

Hemşire Süheyla Öztürk Topçu da aşılama çalışmalarında bugünkü duraklarının Yerkaya köyü olduğunu ifade ederek, "Köyde olmayanlara yaylada ulaştık. Kadınlara burada eğitim verdik, aşılarını yaptık. Zorlu şartlarda devletin sağladığı imkanı kendilerine ulaştırdık. Duyarlılıklarından dolayı kadınlarımıza teşekkür ediyorum. Umarım bir an önce bu koronavirüsten kurtuluruz. Yorulduk ama sonucunda insanlara yararlı bir işe imza attığımız için mutluyuz." diye konuştu.

Hemşire Merve Babürhan da vatandaşlara sağlık hizmeti ulaştırabilmek için kışın karlı yolları aştıklarını, yazın da patika yollarda yürüdüklerini anlattı.

Merkeze gelme durumu olmayanları yaşadıkları yerde aşıladıklarını aktaran Babürhan, "Vatandaşlarımızın yüzde 60'ı kırsalda yaşıyor. Elimizden geldiğince onlara ulaşmaya çalışıyoruz. Tüm zorluğa rağmen insanların yanında olmaya gayret ediyoruz." dedi.

Yerkaya Köyü Muhtarı Cengiz Kurdaş, sağlık çalışanlarının tüm zorluklara rağmen vatandaşlara ulaşarak aşılarını yapmak için çaba gösterdiğini dile getirdi.